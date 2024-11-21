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Dünya
AA 21.11.2024 12:51

Filipinler'de etkili olan tayfunlarda 12 kişi öldü

Filipinler'de etkili olan Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunlarının neden olduğu afetlerde 12 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de etkili olan tayfunlarda 12 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC), ülkede etkili olan Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, tayfunların sebep olduğu afetler nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı ve 3 kişiden ise haber alınamadığı aktarıldı.

Tayfunların ülkedeki 7 bölgede 3,5 milyondan fazla insanı etkilediği belirtilen açıklamada, 300 bin 953 kişinin bölgelerdeki 2 bin 331 tahliye merkezinde barınmayı sürdürdüğü duyuruldu.

Tayfunlar nedeniyle ülkedeki altyapıda yaklaşık 1,1 milyar TL, tarım alanlarında ise 17,2 milyon TL'den fazla maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

Man-yi, Toraji ve Usagi tayfunları

Yetkililer, 11 Kasım'da, Toraji Tayfunu'nun etkilediği Luzon Adası'nda birçok bölgede eğitime ara verildiğini bildirmiş, sel ve toprak kayması riski bulunan bölgelerdeki 2 bin 500 mahallenin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) 13 Kasım'da yapılan açıklamada, Usagi Tayfunu'nun yol açtığı rüzgarların hızının saatte maksimum 120 kilometreye ulaştığı aktarılmıştı.

Tayfunun 48 saat içinde şiddetli yağışlara ve okyanusta 2 ila 3 metrelik dalgalara neden olabileceği konusunda uyarı yapılan açıklamada, vatandaşlara küçük deniz taşıtlarıyla denize açılmamaları tavsiye edilmişti.

PAGASA, yıkıcı etkiye sahip olabileceği belirtilen Man-Yi Tayfunu'nun 16 Kasım'da yerel saatle 21:40'ta Catanduanes Adası'nın doğusunda karaya çıktığını açıklamıştı.

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