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Dünya
AA 21.11.2024 12:14

Hamas: İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliam ABD'nin veto kararının sonucu

Hamas, İsrail'in sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği, 66 kişinin ölümüne yol açan saldırının "ABD'nin Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesinin sonucu" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliam ABD'nin veto kararının sonucu
[Fotograf: AA]

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaklaşık 50 gündür aralıksız sürdürdüğü "etnik temizlik" kapsamında bu sabah saatlerinde korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini belirtti.

Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi çevresinde sivillerin bulunduğu mahalleyi bombalayarak ilk belirlemelere göre 66 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep olan İsrail'in, ABD'nin askeri ve siyasi desteğini arkasına alarak Filistin halkına uyguladığı acımasız soykırımı daha da derinleştirerek sürdürdüğü vurgulandı.

ABD'nin dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talep edilen karar tasarısını veto ederek engellediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in bu sabah Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliamın ve saldırılarını artırarak devam ettirmesinin bu kararın bir sonucu olduğunun altı çizildi.

Katil İsrail'den Gazze'nin kuzeyine saldırı: 88 ölü
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Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Filistin halkını hedef alan katliamların devam etmesinin sorumluluğunun soykırım karşısında sessiz kalan ve koruma mekanizmalarını harekete geçirmeyen uluslararası toplum ve ilgili BM kurumlarına ait olduğu aktarıldı.

Hamas, bir kez daha "Filistin halkını hedef alan İsrail soykırımının durdurulması için baskı yapılması, İsrail'in saldırılarını ve Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik sistematik planının engellemek için küresel eyleme geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması" çağrısını yineledi.

ABD "acil ateşkes" karar tasarısını 4. kez veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, dün ABD tarafından 4. kez veto edilmişti.

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Japonya, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunulmuştu.

ABD karar tasarısını veto etmiş, diğer 14 üye ise tasarı için "evet" oyu kullanmıştı.

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