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Dünya
AA 21.11.2024 12:12

Pakistan'da militanların saldırılarında son 3 haftada en az 55 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan'da son üç haftada militanlarla çıkan çatışmalar ve intihar saldırılarında en az 55 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Pakistan'da militanların saldırılarında son 3 haftada en az 55 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsüne (PICSS) göre ekimde güvenlik güçleri 62 personelini kaybetti. Bu, 2024'te bir ay içinde kaydedilen en yüksek kayıp oldu.

Bu ayın 20 gününde ise militanlarla çıkan çatışmalar ve intihar saldırılarında 55 güvenlik personeli yaşamını yitirdi, 63 militan öldürüldü.

Saldırılar, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde yoğunlaştı.

10 ayda 785 terör saldırısı

Pakistan'da 2024 yılının 10 ayında 951 kişinin ölümü ve 966 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan 785 terör saldırısı düzenlendi. Bu durum, ülke genelinde şiddetin sürekli yüksek düzeyde seyrettiğini gösteriyor.

İslamabad merkezli güvenlik uzmanı emekli Korgeneral Talat Mesud, yaptığı açıklamada, Pakistan'da şiddetin artmasının arkasında Afganistan faktörü, yerel terörist ağlar ve küresel güvenlik durumundaki son değişikliklerin olduğunu söyledi.

Kabil'in Pakistan Talibanı (TTP) militanlarının kendi topraklarındaki varlığı ve operasyonlarına ilişkin inkarını reddeden Mesud, iki ülke arasındaki korunmasız sınırın militanlar için büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Mesud, "Pakistan'ın terör tehdidiyle mücadele etmek için sınırdaki aşiretler bölgesi ve Belucistan'ın siyasi ve ekonomik olarak kalkındırılması da dahil olmak üzere bazı ciddi adımlar atması gerekiyor" dedi.

Pakistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinden bu yana şiddet olaylarında artış görüldü.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

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