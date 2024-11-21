Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.11.2024 12:31

Ukrayna: Rusya, ülkeye yönelik bugünkü saldırısında balistik füze kullandı

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus ordusunun ülkeye yönelik bugünkü hava saldırısında aralarında kıtalar arası balistik füzenin de olduğu çeşitli bombalar kullandığını bildirdi.

Ukrayna: Rusya, ülkeye yönelik bugünkü saldırısında balistik füze kullandı

Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın Dnipro kentine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda Rusya'nın Astrakhan bölgesinden fırlatılan bir kıtalar arası balistik füzenin de kullanıldığı bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Ukrayna topraklarının ayrıca "MiG-31K" savaş uçağından fırlatılan "Kh-47M2 Kinjal" hipersonik füzesi ile "Tu-95MS" stratejik bombardıman uçağından atılan "KH-101" seyir füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırılarda Dnipro kentindeki sanayi alanları ile kritik altyapının hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Saldırılarda ölü veya yaralılar hakkında henüz bir bilgi alınmadı" ifadesine yer verildi.

Saldırılar nedeniyle başta Kiev olmak üzere ülkenin çeşitli kentlerinde elektrik kesintilerinin meydana geldiği bildirildi.

ETİKETLER
Balistik Füze Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Hamas: İsrail'in Beyt Lahiya'da gerçekleştirdiği katliam ABD'nin veto kararının sonucu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Yasa dışı bahiste 5 fenomene hapis talebi
13:51
Tamire bırakılan telefon alev aldı
13:35
İstanbul'da dev operasyon: 34 milyon 270 bin uyuşturucu madde ele geçirildi
13:23
Sanal kumar ve bahis çocuklar ve gençler için tehdit oluşturuyor
13:15
GİB "vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı" iddialarını yalanladı
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
FOTO FOKUS
Tamire bırakılan telefon alev aldı
Tamire bırakılan telefon alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ