Yerel basında yer alan habere göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla 5-11 yaş aralığındaki 7 bin 416 çocuğun virüse karşı aşılandığı duyuruldu.

Filipinli ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaları konusunda cesaretlendirildiği açıklamada, dünya genelinde 8,7 milyon çocuğun COVID-19 aşısı olduğu ve bu çocukların yüzde 97,6'sında aşının herhangi bir yan etkisinin gözlemlenmediği söylendi.

Açıklamada, 8,7 milyon çocuğun yüzde 2,4'ünde ise orta dereceli yan etkiler görüldüğü ve çocuklarda aşıya bağlı ölüm kaydedilmediği aktarıldı.

Bugüne kadar 128 milyon doz aşı uygulandı

Filipinler'de bugüne kadar 128 milyon 491 bin dozun üzerinde aşı uygulandı.

Ülkede 5-11 yaş arası çocuklara COVID-19 aşısı zorunlu tutulmuyor ve uygulanırken ebeveyn rızası alınıyor.