Sırbistan 3 Nisan'da yapılacak parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Kosova hükümeti, belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde kendi sınırları içindeki Sırpların oy kullanılabileceğinin sinyalini verdi.

Kosova'dan Sırbistan'a ön şart listesi

Ülke medyasına göre Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, AB'nin Kosova-Sırbistan Diyalogu Özel Elçisi’ne dört maddelik bir ön şart listesi sundu. Buna göre, Kosova'daki Sırpların oy verme işleminin "Sırbistan’ın Kosova İrtibat Bürosu" tarafından organize edilmesi, tüm seçim belgelerinde ve sandıklarda bu kurumun adının kullanılması şart koşuluyor.

Ayrıca seçim sürecinin Kosova'daki AGİT Misyonu tarafından yürütülmesi, oy pusulalarının yine AGİT tarafından toplanması talep ediliyor. Ancak Sırbistanlı siyasetçilerin Kosova Cumhuriyeti topraklarında kampanya yürütmelerine izin verilmiyor.

Aynı uygulamanın, mütekabiliyet kuralları çerçevesinde Sırbistan'da yaşayan Kosova vatandaşlarına tanınması da talep ediliyor.

Referandum sandığı kurulamamıştı

Albin Kurti hükümeti, Sırbistan'da 16 Ocak'ta düzenlenen anayasa değişikliği referandumu için Kosova topraklarındaki Sırp vatandaşları için Kosova’da sandık kurulmasını yasaklamıştı.

Kosova Meclisi’nin 15 Ocak‘ta aldığı kararda, Kosova topraklarında başka bir devlet için seçim düzenlemenin, ülke anayasasını, devletin bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği vurgulanmıştı.