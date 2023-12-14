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Dünya
AA 14.12.2023 00:47

Fed Başkanı faiz artırım döngüsünün zirvesine yakın olduklarına dikkat çekti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın para politikası sıkılaşmasını muhtemelen tamamladığını ancak ihtiyaç olması halinde daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Fed Başkanı faiz artırım döngüsünün zirvesine yakın olduklarına dikkat çekti
[Fotoğraf: AP Arşiv]

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Enflasyonun en yüksek seviyelerinden gerilediğini ve bunun işsizlikte önemli bir artış yaşanmadan gerçekleştiğini belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, düşürülmesi konusunda devam eden sürecin garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrin de belirsizlik içerdiğini dile getirdi.

Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu

Powell, attıkları adımların politika faizini oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdığına işaret ederek, sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve sıkılaşmanın etkilerinin muhtemelen henüz tam olarak hissedilmediğini kaydetti.

Fed yetkilileri faiz artırım ihtimalini masadan kaldırmak istemiyor

Son aylardaki düşük enflasyon verilerini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Powell, ancak enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru ilerlediğine dair güven oluşturmak için daha fazla kanıt görülmesi gerekeceğini vurguladı.

Powell, enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesi sürecinin biraz zaman alacağının öngörüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Sıkılaştırma döngüsünde politika faizimizin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inanırken, ekonomi pandemiden bu yana tahminleri birçok yönden şaşırttı ve yüzde 2'lik enflasyon hedefimize doğru devam eden ilerleme garanti değil. İhtiyaç olması halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız. Enflasyonu zaman içinde sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı bir para politikası duruşu elde etmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı tutmaya kararlıyız."

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin faiz oranının seyrine ilişkin değerlendirmelerine değinen Powell, "Yetkililer faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemiyor" dedi.

"Zafer ilan etmek için henüz çok erken"

Powell, ABD ekonomisinin bu yılki dayanıklılığına rağmen resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğuna dikkati çekerek, "Ekonominin şu anda resesyonda olduğunu düşünmek için çok az temel var. Gelecek yıl resesyon yaşanma ihtimalinin her zaman olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Fed Başkanı Powell, zafer ilan etmek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Komite'nin bu toplantısında faiz indirimlerini tartıştığını belirten Powell, ancak verilerin gerektirmesi halinde faiz artırım olasılığının da göz ardı edilmediğini ifade etti.

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