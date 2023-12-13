Hamas lideri Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir

Heniyye, Hamas'ın Telegram hesabında yer alan açıklamasında, Filistin halkının ve direnişinin güçlü, kararlı ve sabırlı olduğunu, İsrail işgalinin son bulacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Hamas yönetiminin uluslararası kuruluşlarla temaslarının devam ettiğini aktaran Heniyye, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve yardımların ulaşması için çalıştıklarını belirtti.

"Gazze'nin geleceğine ilişkin içinde Hamas ve (Filistin) direniş gruplarının olmadığı her türlü senaryo vehimdir, hayaldir" diyen Heniyye, Arap ve İslam ülkelerine Filistin halkının mücadelesine destek olma çağrısında bulundu.

Arap ve İslam toplumlarına çağrı

Arap ve İslam ülkelerinden İsrail saldırılarına karşı etkili duruş sergilemelerini isteyen Heniyye, şunları kaydetti:

"Arap ve İslam toplumlarına İsrail saldırıları ile orantılı olarak eylem kapsamını genişletme çağırısı yapıyoruz ki, tarih nüfusu bir buçuk milyarı aşan ümmetin, toprakları, mukaddesatı ve onuru adına mücadele eden evlatları (Filistin halkı) için elinden geleni yapmadığını yazmasın."

BM Genel Sekreteri Guterres'in tutumunu takdir ediyoruz

Heniyye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda ezici çoğunlukla alınan ateşkes öngören kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Heniyye ayrıca, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistin topraklarındaki durumun uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğuna ilişkin BM Güvenlik Konseyine (BMGK) gönderdiği mektubu ve bu konudaki tutumlarını takdir ettiklerini dile getirdi.

BM Genel Kurulunda dün düzenlenen Özel Acil Filistin oturumunda Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı, 10 "hayır" oyuna karşı 153 oyla kabul edilmişti.