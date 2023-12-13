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Dünya
AA, İHA 13.12.2023 23:20

Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü

Venezuela'da tiner yüklü bir kamyonun yol açtığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Başkent Karakas'taki GMA otoyolunda ilerleyen tiner yüklü kamyon, seyir halindeki diğer araçlara çarptı.

Çarpmanın ardından büyük bir patlamanın meydana geldiği kazada, 18 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Risk Yönetimi ve Sivil Korumadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Carlos Perez Ampueda, tiner yüklü kamyonun çarpmadan sonra patladığını ve 17 aracın küle döndüğünü bildirdi.

İtfaiyecilerin alevleri kontrol altına aldığını belirten Ampueda, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda aracın alev topuna döndüğü görülüyor.

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