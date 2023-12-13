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Dünya
AA 13.12.2023 22:58

Almanya'da camiye tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi

Almanya'nın Münster kentindeki camiye Müslüman ve göçmen kökenlilere yönelik, tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi.

Almanya'da camiye tehdit ve hakaret içerikli mektup gönderildi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Münster Merkez Camisi'ne gönderilen mektupta "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" gibi ırkçı ifadeler de yer aldı.

Münster Merkez Camisi Dernek Başkanı Fettah Çavuş, hakaret ifadeleri içeren mektubu almaktan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Çavuş, "Üzülerek söylemek gerekiyor ki Almanya'da yabancı ve Müslüman düşmanlığı giderek artıyor. Yetkililerden suçluların bulunup gerekli cezayı almasını bekliyoruz" dedi.

Mektubu gönderenlerle ilgili polise suç duyurusunda bulunuldu.

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Almanya İslam Düşmanlığı
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