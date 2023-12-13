Açık 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
İHA 13.12.2023 23:41

Bangladeş’te rayların kesilmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 12 yaralı

Bangladeş’te kimliği belirsiz kişilerin demiryolu hattındaki rayları kesmesi sonucu meydana gelen tren kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Bangladeş’te rayların kesilmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 12 yaralı
[Fotograf: İHA]

Bangladeş’te Mymensingh'ten başkent Dakka’ya giden yolcu treni Gazipur kentinde kaza yaptı.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Yetkililer, kazanın kimliği belirsiz kişileri tarafından demiryolu hattındaki rayların 6 metrelik kısmının kesilmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek, kazada 7 vagonun raydan çıktığını açıkladı.

Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonları kaldırmak için vinç çağırırken, hattın onarım çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açılacağını ifade etti.

Demiryolundaki rayları kesen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
Bangladeş
Sıradaki Haber
Japonya'da maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm kayıtlara geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:50
Fed Başkanı faiz artırım döngüsünün zirvesine yakın olduklarına dikkat çekti
00:47
İsrail'de muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu "yalancılıkla" suçladı
00:22
Silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
00:09
Burdur'da evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
23:56
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem
23:47
Hamas lideri Heniyye: Gazze'yle ilgili içinde Hamas'ın olmadığı her türlü senaryo hayaldir
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
İsrail saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan Gazzeliler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor
FOTO FOKUS
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
Venezuela'da tiner yüklü kamyonun yol açtığı zincirleme kazada 18 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ