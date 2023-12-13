Bangladeş’te rayların kesilmesi sonucu yolcu treni raydan çıktı: 1 ölü, 12 yaralı

Bangladeş’te Mymensingh'ten başkent Dakka’ya giden yolcu treni Gazipur kentinde kaza yaptı.
Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.
Yetkililer, kazanın kimliği belirsiz kişileri tarafından demiryolu hattındaki rayların 6 metrelik kısmının kesilmesi nedeniyle meydana geldiği ifade edilerek, kazada 7 vagonun raydan çıktığını açıkladı.
Demiryolu yetkilileri, raydan çıkan vagonları kaldırmak için vinç çağırırken, hattın onarım çalışmalarının ardından trafiğe yeniden açılacağını ifade etti.
Demiryolundaki rayları kesen şüphelileri bulmak için soruşturma başlatıldı.