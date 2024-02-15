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Dünya
AA 15.02.2024 06:06

FBI Direktörü İsrail'e habersiz ziyarette bulundu

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, İsrail’e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

FBI Direktörü İsrail'e habersiz ziyarette bulundu

FBI açıklamasında, Wray’in bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere İsrail’e habersiz bir ziyarette bulunduğu, İsrail’in emniyet ve istihbarat yetkileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Wray'in ziyaretinde, İsrailli meslektaşlarıyla ortaklığını, "uzun süredir devam eden, yakın ve sağlam bir ortaklık" olarak nitelendirdiği ifade edilen açıklamada, Wray'in ayrıca FBI’ın İsrail’e desteğini sürdüreceğini belirttiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin önemini vurguladığı aktarıldı.

FBI’ın müttefiklerini güvende tutma konusundaki kararlılığına vurgu yapılan açıklamada, "FBI, vatandaşlarını terör tehditleri ve eylemlerinden korumak için devam eden çabalarında destek sağlamak üzere İsrail’den gelen taleplere yanıt vermiştir ve vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Wray’in İsrail’deki FBI personeliyle de görüşerek kendilerine ortaklara ve bölgeye adanmışlıkları ile hizmetleri için teşekkür ettiği kaydedildi.

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