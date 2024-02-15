Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümetini protesto etti

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs'te Netanyahu'nun ofisi önünde toplanan kalabalık, Netanyahu'nun Mısır'da yeni bir esir takası mutabakatı için planlanan müzakereye heyet göndermeme yönündeki tutumunu protesto etti.

Netanyahu'nun ofisi önünde eylem yapan göstericiler, kentteki Gazze Caddesini bir süreliğine trafiğe kapattılar.

Hükümeti protesto eden göstericiler, İsrail'in Mısır'daki müzakerelere katılmamasının "Gazze'de tutulanların hayatını hiçe sayma anlamına geldiğini" ifade etti.

Savunma Bakanı Gallant'ın evinin önünde toplanan onlarca İsrailli de Gazze'deki yakınlarının serbest kalmasını sağlamaları talebinde bulundu.

Savaş Kabinesi Üyesi Gantz'ın evinin önünde de toplanan bir grup gösterici, yakınlarının salıverilmesi için çaba sarf etmelerini istedi.

Göstericiler, Netanyahu ve kabinesini slogan atarak protesto etti.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un da yer aldığı bir heyet salı günü müzakerelere katılmak için Kahire'ye gitmişti.

New York Times gazetesi, Kahire'de dün yapılan ancak sonuç alınamayan dolaylı görüşmelerin daha alt düzeydeki yetkililer tarafından 3 gün daha devam ettirileceğini yazmıştı.

İsrail’den Walla haber platformu ise Netanyahu'nun, Kahire'de yeni bir esir takası için yapılacak müzakerelere Tel Aviv'den bir heyetin gitmesine onay vermediğini belirtmişti.