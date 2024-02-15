Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, İsrail'e "Gazze" tepkisi

Başkent Bogota'da düzenlenen Demokrasi Forumu'na katılan Petro, buradaki konuşmasında, dünyada demokratik değerlerin "altüst" edildiğini belirterek, "İki buçuk asır boyunca demokratik değerlerden giderek uzaklaştık." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Petro, "Bugün dünyaya bakıldığında, Gazze'nin bombalanması sadece kız ve erkek çocukları öldürmekle kalmıyor aynı zamanda özgürlüğü, insan haklarını ve dayanışmayı yok ediyor. Erkeklerin yaptığı bir bomba, çocukları katlederken nasıl dayanışmadan bahsedebiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.

Petro, iklim krizinin yol açtığı tehlikelere değinerek, "Göç ve savaşı tetikliyor aynı zamanda siyasi tutumların değişmesinde de etkili bir rol oynuyor. Avrupa ülkelerinde bunun demokratik yansımalarını görüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrailli asker öldürüldü.