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Dünya
AA 15.02.2024 05:02

İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu duyuruldu.

İsrail Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne saldırı düzenledi
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin ortopedi bölümüne düzenlediği saldırıda 1 Filistin vatandaşının yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı aktarıldı.

Haberde, İsrail güçlerinin ayrıca, Nasır Hastanesindeki bazı doktor ve hemşirelerin yanı sıra hastaneye sığınanların bir kısmını zorla dışarı çıkararak Refah kentine yönlendirdiği ancak yola çıkanlardan onlarca kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. H​​​​​​​aberde, Nasır Hastanesinin 25 günden beri İsrail güçlerinin kuşatması altında tutulduğu hatırlatıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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