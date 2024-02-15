Çok Bulutlu 6.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.02.2024 02:04

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentinde 3 katlı bir binaya insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda, aynı aileden 8 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan haberde, İsrail’e ait İHA'nın, Nebatiye kentine bağlı Mercayun bölgesinde 3 katlı bir binayı güdümlü füze ile hedef aldığı ifade edildi.

Binanın enkazından Hüseyin Bercavi, eşi Emel Mahmud, kızları Emeni Bercavi ve Zeynep Bercavi, çocuk yaştaki 2 torunu Mahmud Emir ve Hüseyin Ali Emir, kız kardeşi Fatima Bercavi ve yeğeni Gadir Abbas Tarhini’nin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’a yönelik saldırılarında ölen sivil sayısı 42’ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 196 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 12 Hamas Hareketi mensubu, 12 İslami Cihad üyesi, 1’i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’in dün Lübnan’a başlattığı geniş hava saldırısı

İsrail ordusu, Safed kentindeki Kuzey Komuta Merkezi’ne füze ile düzenlenen saldırının ardından dün Lübnan’ın güneyine yönelik hava saldırıları başlattı.

Saldırılarda Savana beldesinde 2 çocuk ve anneleri ile 2 Hizbullah mensubu öldü.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, kendisine verilen 1 yıl hapis cezasına itiraz edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:34
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 16 şüpheli tutuklandı
02:50
Malatya'da sağanak: Yollar göle döndü
02:44
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
01:55
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, kendisine verilen 1 yıl hapis cezasına itiraz edecek
01:34
Artvin'de heyelan: Kaya parçaları tıra çarptı
01:15
ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ