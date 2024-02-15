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Dünya
AA 15.02.2024 01:12

ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

ABD'den İsrail'e Refah konusunda "yakın markaj"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Gazze ve Refah'taki son durumu ve bu konuda İsrailli yetkililerle temaslarını değerlendirdi.

İsrail'e kendini savunma ve Hamas'la mücadele etme hakkını tanıdıklarını kaydeden Sullivan, bu konuda İsrail yönetimine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Gazze'de çok fazla sayıda sivilin öldürüldüğünün farkında olduklarını ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına her görüşmede aktardıklarını vurgulayan Sullivan, Refah konusunda da temaslarını yoğun şekilde sürdürdüklerini dile getirdi.

Sullivan, "Şu soruyu İsraillilere soruyoruz, Refah gibi bir yerde sadece insanların fiziksel olarak korunmasını değil aynı zamanda bu insanların insani yardıma erişmesini nasıl sağlayacaksınız?" ifadesini kullandı.

Refah'a sığınmış olan insanların nereye gidebilecekleri kadar bu kişilere gereken gıda, su, ilaç ve diğer yardımların nasıl sağlanabileceğini de düşündüklerini belirten Sullivan, Mısır'ın bu konuda bazı endişelerinin olduğunu ve bu ülkeyle temaslarının da sürdüğünü ifade etti.

ABD'li danışman ayrıca, İsrail'in daha önceki sözünün aksine un taşıyan kamyonların geçişine henüz izin vermediğini kaydederek, "İsrail'in bu konudaki taahhüdüne uymasını bekliyoruz." dedi.

İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi
İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi

Sullivan, "Netanyahu, Gazze'de bilerek tansiyonu yükseltip ABD'yi ve Demokrat Biden yönetimini zorda bırakmak istiyor olabilir mi?" şeklindeki bir soruya cevaben, ABD olarak İsrail devletine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ve Biden-Netanyahu ilişkisinin iyi olduğunu söyledi.

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