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Dünya
AA 14.02.2024 23:27

Araştırma: Amazon Ormanları'nın neredeyse yarısı 2050'ye kadar yok olabilir

Uluslararası bir araştırmaya göre, Amazon Yağmur Ormanları'nın neredeyse yarısı kuraklık, ormansızlaşma ve yangınlar nedeniyle 2050'ye kadar yok olabilir.

Araştırma: Amazon Ormanları'nın neredeyse yarısı 2050'ye kadar yok olabilir
[Fotograf: AP]

Daily Mail gazetesinin haberine göre, bilim insanları yeni bir araştırmada Amazon Ormanları'nın yarıya yakınının 2050'ye kadar yok olma tehdidi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Amazonlar'ın yüzde 38'inin ağaçların kesilmesi, yangınlar ve aşırı kuraklık nedeniyle bozulduğunu belirten bilim insanları, 2050'ye kadar yağmur ormanlarının yüzde 10 ila 47'sinin tahrip olabileceğini düşünüyor.

Nem seviyeleri bu şekilde düşmeye devam ederse, Amazonların kurak bir alana dönüşeceği tahmin ediliyor.

Ekosisteminin büyük bölümü yağışlara bağlı olan Amazon Ormanları, dünyadaki oksijenin büyük bir kısmını ürettiği için "Dünyanın akciğeri" olarak tanımlanıyor.

Araştırmanın detayları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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