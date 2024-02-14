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Dünya
AA 14.02.2024 23:05

ABD'li 25 senatörden Biden'a "Gazze'de esir-ateşkes anlaşması" için çağrı

ABD'li 25 senatör, Başkan Joe Biden'a bir mektup göndererek, Gazze'de çatışmalara insani bir ara verilmesi ve bu arada hem İsrailli esirlerin serbest kalması hem de Gazze'deki sivillere insani yardımların ulaştırılması konusunda çağrı yaptı.

ABD'li 25 senatörden Biden'a "Gazze'de esir-ateşkes anlaşması" için çağrı
[Fotograf: Reuters]

Jon Ossoff ile Raphael Warnock'ın öncülük yaptığı 25 senatör, Biden'a mektup göndererek Gazze'deki esirler ve ateşkes konusunda daha fazla diplomatik çaba göstermesi çağrısı yaptı.

Mektupta, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarına atıfla "çatışmalara insani ara" verilmesi ve bu arada hem İsrailli esirlerin kurtarılması hem de Gazze'de zor durumda olan sivillere insani yardımların ulaştırılabilmesi gerektiği vurgulandı.

"Bir ateşkes olmadan, bölgesel tansiyonun yükselmesi ABD'nin ulusal güvenliğine bir tehdittir." denilen mektupta, "Bu müzakerelerin başarıya ulaşması milyonlarca masum sivilin de acil çıkarınadır." değerlendirmesi yapıldı.

Gazze'de her gün daha fazla sivilin öldürüldüğüne işaret edilen mektupta, bölgede verilecek bir insani aranın sivil kayıplarının da durması ve diplomatik görüşmeler için bir imkan olacağı vurgulandı.

Mektubun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun söz konusu esir takası ve ateşkes görüşmeleri için Mısır'a müzakere heyetini göndermeyi reddettiği döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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