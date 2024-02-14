İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açarak bir doktoru yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, Nasır Hastanesindeki durumun son derece "felaket ve endişe verici" olduğunu, hastane içindekilerin korku içinde bulunduklarını anlattı.

İsrail'in hastaneye saldırı düzenlediğini aktaran Kudra, "İsrail ordusuna ait bir İHA Nasır Hastanesinin 3. katındaki ameliyathane bölümünde doktorların bulunduğu odaya ateş açtı ve bir acil servis doktorunu orta dereceli yaraladı." dedi.

İsrail'in daha önce silah zoruyla hastaneye sığınan Filistinlileri tahliye ettiğine işaret eden Kudra, şöyle devam etti:

"İşgalci İsrail, Nasır Hastanesi yönetiminden, geriye kalan yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltmasını istedi. Hala 1500 yerinden edilmiş Filistinli hastane yerleşkesinde bulunuyor."

Hastanede 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu aktaran Kudra, "Nasır Hastanesi bölümlerinde 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi var." bilgisini paylaştı.

Kudra, Nasır Hastanesinde, yoğun bakımda 18, kuvözde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizdi.

"Hastanedeki durum sağlık felaketine yol açabilir"

Hastanedeki kanalizasyon sularının acil servise akmaya devam ettiğini hatırlatan Kudra, kanalizasyon hattının tamir edilmesi için koordinasyona ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.

Kudra, İsrail güçlerinin hastaneden atıkların çıkarılmasına izin vermediği için, tıbbi ve tıbbi olmayan atıkların hastane içinde ve avlusunda birikmesinin bir sağlık felaketine yol açacağı uyarısını yineledi.

Hastanedeki jeneratörlerin yakıt yetersizliği nedeniyle 72 saat içinde çalışmayı durduracağını aktaran Kudra, hastanede yiyeceğin de tükendiğini kaydetti.

Hastanede ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığının altını çizen Kudra, hastanedeki su depolarının hedef alınması ve tamir edilmemesi sonucu ciddi içme suyu, hijyen ve diyalizde kullanılan su eksikliği yaşandığına vurgu yaptı.

Uluslararası kuruluşlara seslenen Kudra, Nasır Hastanesinde bulunanlara korunma sağlanması, yiyecek, içecek, yakıt ve bebek maması ulaştırılması çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin dün boşaltmasını istemişti.

İsrail güçleri, sabah saatlerinde hastaneye sığınan yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi silah zoruyla tahliye etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti.

Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı.

Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti.

Nasır Hastanesinin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. (Hastaneler) Askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı." demişti.