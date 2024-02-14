Hafif Sağanak Yağışlı 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.02.2024 22:37

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı

Japonya'nın güneyindeki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

The Japan Times'ın haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin güneyinde bulunan Sakurajima Yanardağı'ndaki patlama sonrası küllerin 5 bin metre kadar yükseldiğini bildirdi.

Patlamanın ardından ölen ya da yaralanan olmadı, çevrede bulunan binalarda da herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Kagoşima Meteoroloji Ofisi de yaptığı açıklamada, volkanik hareketlilik uyarı seviyesinin "halkın yanardağa yaklaşmaması" tavsiyesini içeren 3. seviyede tutulduğunu duyurdu.

Sakurajima, Japonya'nın en aktif yanardağı olarak biliniyor ve Şubat 2016'dan beri kratere 2 kilometreden fazla yaklaşılmasına izin verilmiyor.

Yanardağın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.

Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

ETİKETLER
Japonya Yanardağ
Sıradaki Haber
Netanyahu, Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:05
Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz
23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
22:42
İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açarak bir doktoru yaraladı
22:37
Netanyahu, Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı
22:52
Şanlıurfa'da kırsal mahallelerde eğitime 1 gün ara
22:34
İsveç Dışişleri Bakanından "terörle mücadele taahhütlerini yerine getireceğiz" mesajı
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
FOTO FOKUS
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ