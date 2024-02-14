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Dünya
AA 14.02.2024 22:27

İsrail, evleri yıkılan Filistinlilerin hakkını savunan Ebu Diyab'ın evini yıktı

İsrail, evleri yıkılan Filistinlilerin hakkını savunan Fahri Ebu Diyab'ın Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın güneyinde bulunan Silvan Mahallesindeki evini yerle bir etti.

İsrail, evleri yıkılan Filistinlilerin hakkını savunan Ebu Diyab'ın evini yıktı

Kudüs araştırmacısı ve Silvan Topraklarını Savunma Kurulu Üyesi Fahri Ebu Diyab, yaptığı açıklamada, "İsrail askerleri evimize baskın düzenledi, bizi evimizden zorla çıkardılar, bana ve aile fertlerime saldırma girişiminde bulundu." dedi.

Ebu Diyab, yıkılan evinde 35 yıldır yaşadığını, konutu hakkındaki yıkım emrinin 15 yıl önce çıktığını söyledi.

Ebu Diyab | Fotoğraf: AA[Ebu Diyab | Fotoğraf: AA]

Evde kendisi, eşi ve evli iki çocuğu olmak üzere toplam 10 kişinin yaşadığını söyleyen Diyab, evsiz kaldıklarını belirtti.

Ebu Diyab, yıllardır evleri yıkım tehdidi altındaki Filistinlilerin haklarını savunan Filistinli bir araştırmacı olarak biliniyordu. Bugün ise kendisi de hakkını savunduğu evsiz kalan Filistinlilerin arasına katıldı.

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