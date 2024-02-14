Tayvan Sahil Güvenliğinin takip ettiği Çin balıkçı teknesi battı

Tayvan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, tekne, Kinmen Adası'nın bir deniz mili (1,85 kilometre) açığında alabora oldu.

Batan teknedeki 4 Çinli balıkçıdan 2'si kurtarıldı, 2'si ise boğuldu.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi, yaptığı açıklamada, balıkçıların ölümüne sebep olan olay nedeniyle Tayvan yönetimini kınarken olayın soruşturulmasını talep etti.

İktidardaki Demokratik İlerici Parti (DPP) yönetiminin Çin balıkçı teknelerini zorla denetlemek için her türlü bahaneye başvurduğu, şiddet ve tehlikeli yöntemler kullandığı savunulan açıklamada, Çin'de ve Tayvan'da Bahar Bayramı'nın kutlandığı dönemde meydana gelen hadisenin, Tayvan Boğazı'nın her iki yakasında yaşayan Çinlilerin duygularını incittiği vurgulandı.

Çin'in Fucien eyaletinin Şiamın şehrine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Kinmen Adası, Tayvan'ın kontrolünde olmasına karşın Çin ana karasına daha yakın konumda bulunuyor.

Çin'in, kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı halen sürüyor.