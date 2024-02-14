İsrail, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusunun, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 869. Tabur 91. Bölük'ten 20 yaşındaki Çavuş Omer Sarah Benjo, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırıda öldü.

Saldırı nedeniyle yaralananların bulunduğuna dikkat çekilen açıklamaya göre, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Biriminden bir yedek asker ağır yaralı.

İsrail ordusunun açıklamasında yaralı askerlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail basınının daha önce hastane kaynaklarından aktardığı haberde, ülkenin kuzeyindeki Safed kentine isabet eden roket sonucu bir İsraillinin öldüğü, 4'ü orta, 3'ü hafif olmak üzere 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesinin görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, askeri üsse isabet eden roket nedeniyle neredeyse 2 binanın yerle bir olduğu, çevredeki binaların da hasar gördüğü aktarılmıştı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada da Lübnan'dan Netua, Manara ve kuzeydeki bir askeri üsse bir dizi roket atıldığı, ordunun atışların yapıldığı noktaları misilleme ateşine tuttuğu kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnanlı güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrailli asker öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca 8 Emel Hareketi, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi, 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 34 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.