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Güncel
AA 14.02.2024 17:41

Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybetti

Tokat'ta, motosiklet kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tokat'ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ikinci çocuk da hayatını kaybetti

Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda otomobilin motosiklete çarpması sonucu ağır yaralanan Hasan E, Tokat Devlet Hastanesi'nde 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kent merkezinde 10 Şubat'ta Eray T'nin kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Berkay P. yönetimindeki motosiklete çarpmış, kazada Berkay P.  ile motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan E. ağır yaralanmıştı.

Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Berkay P, 11 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray T. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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