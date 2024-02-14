Besiciler çetin kış şartlarında hayvanlarını beslemek için zorlu mesaide

Hava sıcaklığı zaman zaman Ardahan'da sıfırın altında 30, Erzurum'da ise 20 dereceye kadar düşüyor. Dondurucu soğukların yanı sıra yoğun karın da etkili olduğu bu illerde özellikle kırsal yerleşim birimlerinde günlük yaşam zorlu geçiyor.

Ardahan ve Erzurum kırsalında besicilik yapan vatandaşlar, geçim kaynakları hayvanları için kışın tüm zorluklarına katlanıyor.

İstifledikleri kuru otları 1 metreyi bulan karın altından çıkarıyorlar

Her gün sabah saatlerinde zorlu mesailerine başlayan besiciler, ahırlarına yakın bölgede yazın istifledikleri kuru otları yer yer 1 metreyi bulan karın altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında bazen de eşek ve kızaklarla taşıyarak hayvanlarını besliyor.

Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Seracettin Küçük, çocukluğundan beri çiftçilik yaptığını ve günde 2 kez hayvanlara yem verdiğini söyledi.

Sabah namazından sonra otları istiflendiği alandan getirip hayvanlara verdiğini anlatan Küçük, "Sabah otu verdikten sonra hayvanı tekrar ahıra götürüyoruz. Öğleden sonra saat 13.30'da tekrardan otu karın üzerine serip hayvanlara veriyoruz. Hava güzel ise işler iyi ama kar ve fırtına olunca işer kötüye gidiyor. Artık bu duruma alışığız. Çocuklar, şehre göç ettiği için tek başıma kaldım. 1-2 sene böyle devam edeceğiz." dedi.

Yöre halkından 48 yaşındaki Adnan Küçük ise sıfırın 20 derecede kar altında çiftçilik yaptığını belirterek, sabah 7'de kalkıp 10.30'a kadar hayvanlara ot ve yem verip bakımlarını yaptığını, öğleden sonra tekrar hayvanları beslediklerini söyledi.

"Ardahan kırsalında neredeyse 2 metre kar var"

Ardahan'ın Bağdeşen köyündeki besici Tekin Bozkurt da geçen yıla göre bu kışın çok yağışlı geçtiğini belirtti.

Özellikle 6-7 Şubat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle hayvanlarını 2 gün boyunca yeterli besleyemediklerini dile getiren Bozkurt, "Şu an görüyorsunuz burada nerdeyse 2 metre kar var. Bu yıl çok yağış aldık. Koyunları yemlemek için çok zorlanıyoruz. Manzara ortada. Kaç gündür karla mücadele çalışmamız sürüyor. Yağan karı temizlerken, alan açarak ancak hayvanlarımızı yemleyebiliyoruz." diye konuştu.

Muhammet Aktaş ise 33 yaşında olduğunu ve yaşadıkları yerde ilk kez böyle bir yağış ile karşılaştığını vurgulayarak, "Çok zor bir sezon. 6 Şubat'taki ani kar karşısında hayvanlarım bir gün aç kaldı." ifadesini kullandı.