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Güncel
AA 14.02.2024 17:18

Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Mardin'de, hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Mardin'de firari hükümlü yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı ve bir süre sonra Mardin'e geri döndüğü tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahla yağma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, hakaret, tehdit ile mala zarar verme gibi çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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