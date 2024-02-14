Başkan Başdeğirmen: 3 yeni kütüphane açıyoruz

Isparta Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonlarının artırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve öğrenci velilerinin eğitim ihtiyaçlarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için gerekli eğitimlerin ve farkındalık çalışmalarının yapılması amacıyla iş birliği protokolü imzalanmıştı. Protokol çerçevesinde eğitim alanında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.



Etkinlikler çerçevesinde Eğitimci Batuhan Kürkçü, ‘Hayat Seni Çağırıyor’ isimli söyleşi ile Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde öğrencilerle buluştu. Buluşmaya Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Seminer öncesi öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Başdeğirmen, şehirde gençlere yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gençleri çok önemsediklerini belirterek eğitim alanına her zaman destek verdiklerini söyledi. Öğrencilerin sınav heyecanını en aza indirebilmek için bu tür etkinlikler düzenlediklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Motivasyonunuz için bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz. Bu eğitimlerimizi velilerinize yönelik de yapacağız. Siz sınava hazırlanırken velilerinize düşen görevler de var. Ayrıca sizlere 11 deneme sınavı hazırladık. Bunun bir tanesini yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte 10 deneme sınavı daha yapacağız. Eğitimle birlikte kültür, spor ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Örneğin tiyatro. Tiyatronun da gençler için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. IBKM açılalı 2,5 yıl oldu. Bu süre içerisinde 127 özel tiyatro şehrimize geldi, bir o kadar da devlet tiyatrosu bu salonlarımızda gösteri yaptı. Geriye baktığımızda 20 yılda Isparta’mıza 30 tiyatro gelmiş. 2,5 yıl içerisinde 200’ün üzerinde tiyatroyu bu salonlarımızda sizlerle buluşturduk” dedi.



"Bin 500 kişinin aynı anda ders çalışabileceği büyük bir kütüphane yapıyoruz"



IBKM içerisine bir kütüphane açtıklarını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bu kütüphanenin de yeterli olmadığını bildiklerini, önümüzdeki günlerde şehrin farklı noktalarında 3 tane daha kütüphane açacaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Bu kütüphanelerimizi Akkent, Davraz ve Vatan Mahallelerimizde açacağız. Bu da yeterli değil. Mevcut otogarı önümüzdeki ay yeni yerine taşıyacağız. Eski otogar yerine de bin 500 kişinin aynı anda ders çalışabileceği, etkileşim merkezlerinin içerisinde olduğu, bir bölümünün 7 gün 24 saat çalışabileceği büyük bir kütüphane yapıyoruz. Hem eğleneceğiz hem ders çalışacağız, hem de kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız. Hedeflere ulaşmak için çalışmak, mücadele etmek ve kararlı olmak lazım. Tüm bunlar için inanmak gerekir. İnandıktan sonra başarısız olmak gibi bir şey olmaz” görüşlerinde bulundu.



Salondaki öğrencilerle yıllar sonra karşılaşabileceklerini, karşılaştıklarında kariyerleriyle ilgili kendisine güzel şeyler söyleyeceklerine inandığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Yıllar sonra karşılaştığımızda ‘başkanım siz IBKM’de bizimle konuşmuştunuz, ben şu anda bu holdingin CEO’suyum' ya da 'şu bakanlıkta şu birimdeyim', belki de 'bakanım' diyeceksiniz. Bunları duyacağız sizlerden. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum” şeklinde konuştu.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuşmasının ardından Eğitimci Batuhan Kürkçü’ye günün anısına gül ve lavanta tablosu hediye etti. Daha sonra Kürkçü, öğrencilerle ‘Hayat Seni Çağırıyor’ söyleşisi gerçekleştirdi.