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Dünya
Reuters, AA 14.02.2024 23:30

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: 1 ölü

ABD'nin Kansas City şehrinde Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlar patladı. Polis, olayda en az 10 kişinin yaralandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Silahlı 2 kişi gözaltına alındı.

ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: 1 ölü

Kansas City polisi, Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişinin dağıldığı sırada çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirtti.

Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

 

 

 

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