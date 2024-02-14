ABD'de Super Bowl kutlamalarında silah sesleri: 1 ölü

Kansas City polisi, Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişinin dağıldığı sırada çok sayıda silah sesinin duyulduğunu belirtti.
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah seslerinin işitildiğini aktaran polis, kutlamaya katılan en az 10 kişinin silahla vurularak yaralandığını kaydetti.
Kansas City İtfaiye Birimi, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis soruşturma başlattı.