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Dünya
AA 15.02.2024 05:36

ABD'deki silahlı saldırıda yaralı sayısı 21'e yükseldi

ABD'nin Missouri eyelatine bağlı Kansas City şehrinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların sayısı 21'e çıktı.

ABD'deki silahlı saldırıda yaralı sayısı 21'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Yetkililer, kutlama için şehir meydanında toplanan on binlerce kişinin dağıldığı sırada gerçekleştirilen, 1 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıda, daha önce 10 olarak açıklanan yaralı sayısının 21'e çıktığını açıkladı.

İtfaiye Şefi Ross Grundyson, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu olayda, 22 kişiye kurşun isabet ettiği, bunlardan 1'inin öldüğü, yaralanan 21 kişiden 8'inin hayati tehlikeyi atlatamadığı, 7'sinin ciddi, 6'sının ise hafif şekilde yara aldığını belirtti.

Sağlık görevlileri, olayda hastaneye kaldırılan 11 çocuktan 9'unda kurşun yarası tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca Polis Şefi Stacey Graves, basın toplantısında, ülke gündemine oturan saldırıyla ilintili olduğu düşünülen üç kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Graves, saldırının, 800'den fazla kolluk kuvvetinin görevli olduğu bir yerde yapıldığına dikkati çekerken, sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, kaçan silahlı saldırganın 2 kişi tarafından yakalandığı ve polise teslim edildiği görüldü.

Konu hakkında bilgilendirilen ABD Başkanı Joe Biden, "silahlı saldırıyla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştıklarını" belirtti.

Kansas City saldırısı

Kansas City şehrinde, dün öğle saatlerinde, Super Bowl olarak anılan Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti.

İlk belirlemelere göre polis, saldırıda 1 kişinin öldüğü ve en az 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alınmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen silahlı 2 zanlıyı gözaltına alan polis, soruşturma başlatmıştı.

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