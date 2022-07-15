Haber Giriş: 15 Temmuz 2022 Cuma 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fas'ta orman yangınları: Bin hektardan fazla alan zarar gördü
Fas'ın kuzeyinde, 2 gündür devam eden ve 1000 hektardan fazla ormanlık alana zarar veren yangınlar kontrol altına alınamadı.
Fas haber ajansı MAP'a konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Arais, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde 2 gündür devam ettiği bilgisini verdi.
[Fotoğraf: AFP]
Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.
[Fotoğraf: AFP]
Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurguladı.
Etiketler: Fas Orman Yangını Orman
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