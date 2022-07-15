Fas haber ajansı MAP'a konuşan Ulusal Orman ve İklim Riskleri Yönetim Müdürü Fuad el-Assali, yangınların El-Arais, Laraş, Titvan, Uvzan ve Taza bölgelerinde 2 gündür devam ettiği bilgisini verdi.

[Fotoğraf: AFP]

Assali, yangınlara çok sayıda ekibin arazi araçları ve uçaklarla müdahale ettiğini belirterek, ordu kuvvetlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

[Fotoğraf: AFP]

Çoğunluğu Laraş ve Uvzan'da olmak üzere 1000 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Assali, rüzgarın ve sıcak havanın ekiplerin müdahalesini zorlaştırdığını vurguladı.