Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hükümet, ülkede irleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) tüm askeri ve polis birlikleri rotasyonlarını askıya almaya karar verdi.

Planlanan veya duyurulan rotasyonlar, "ilgili Mali yapıları ile MINUSMA arasında bir koordinasyon toplantısı" yapılıncaya kadar askıda kalacak.

Hükümetin askıya alma kararının, "ulusal güvenlik bağlamıyla bağlantılı nedenlerden" olduğu aktarılan açıklamaya göre, Mali, kararın kaldırılması için koşullar yaratmak için özenle çalışacak.

BM'den acil çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, barış güçlerinin rotasyonunun askıya alınmasının ardından meselenin acilen çözülmesi çağrısında bulundu.

Rotasyonun, misyonun operasyonel etkinliği ile personelin emniyeti ve güvenliği için çok önemli olduğunun altını çizen Haq, "Özellikle ilgili personelin bir kısmının birkaç ay önce görevden alınması gerektiğinden, acil bir çözüm için tüm çaba gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Haq, Mali'deki BM misyonunun, birliklerin planlanan rotasyonundan önce ilgili Mali makamları ile MINUSMA arasında yapılacak bir koordinasyon toplantısı hakkında bilgilendirildiğini kaydederek, misyonun, gecikmeden müzakerelere katılmaya hazır olduğunu ifade etti.

Mali askeri hükümeti, 10 Temmuz'da ülkeye gelen 49 Fildişi Sahili askerini, "görev emri olmaksızın" savaş silahları ve mühimmat tuttuklarını iddia ederek, "paralı askerler" olarak yargılanması için başkent Bamako'da gözaltına almıştı.

Haq, gözaltına alınan askerlerin ülkedeki BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nun (MINUSMA) resmi olarak bir parçası olmamasına rağmen, Ulusal Destek Unsurlarının gönderilmesinin "barışı koruma görevlerinde yaygın bir uygulama" olduğunu belirtti.