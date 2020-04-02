Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 39'a yükseldiği, vaka sayısının ise 654 olduğu belirtildi.

Test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının 2 bin 691'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 29 olduğu ifade edildi.