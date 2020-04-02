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Fas'ta can kaybı 39'a yükseldi
Fas'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a, vaka sayısı 654'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 39'a yükseldiği, vaka sayısının ise 654 olduğu belirtildi.
Test yapılan ve sonuçları negatif çıkanların sayısının 2 bin 691'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 29 olduğu ifade edildi.
Etiketler: Fas koronavirüs covid-19 vaka sayısıSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 04:18
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