Fas, 100 vatandaşını koronavirüsün yayıldığı Vuhan'dan tahliye edecek
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Fas, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde bulunan 100 vatandaşının, yeni tip korona virüs (2019-nCoV) nedeniyle tahliye edilmesine karar verdi.
Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed, Vuhan'da çoğu öğrenci 100 Faslının ülkeye geri getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişilerin nakil işlemleri ve ülkede karşılanmaları sırasında sağlıkla ilgili gereken tedbirlerin alınacağı kaydedildi.
Çin'de 82 kişi hayatını kaybetti
İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip korona virüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.
Etiketler: Fas koronavirüs vuhan virüsSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 00:58