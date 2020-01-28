Fransa'da İslam karşıtı saldırılar 2019'da yüzde 54 arttı
Haber Giriş:
2018 yılında aşırı sağın yükselişiyle ırkçı saldırıların arttığı Avrupa'da İslamofobi de yükselişte. Fransa'da 2019'da İslam karşıtı saldırılar, bir önceki yıla göre yüzde 54 artış gösterdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fransa İslam Konseyi'ne (CFCM) bağlı Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede saldırıların en çok Rhones-Alpes, Paca ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgelerinde yaşandığını belirtti.
Geçen yıl Müslümanlara yönelik 154 saldırı gerçekleştiğini kaydeden Zekri, bu rakamın 100 saldırı olan bir önceki yıla göre yüzde 54 arttığını vurguladı.
Zekri, İslam ile terör arasında bir ilişkinin bulunmadığını, Fransa'da yaşayan Müslümanların diğer dine mensup kişiler gibi dinini yaşayabilmesi gerektiğine işaret etti.
Fransa'da çoğu Kuzey Afrikalı yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor. Fransa, Avrupa'da en fazla Müslümanın yaşadığı ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.
Etiketler: avrupa İslamofobi islam karşıtı saldırılar fransaSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 00:14