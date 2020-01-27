Erdoğan'ın gelişi öncesi Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara, sahil yoluna iki ülkenin bayrakları asıldı.

Gambiya'da temaslarını sürdüren Erdoğan, bugün Dakar'a geçecek.

"Erdoğan, Afrika konusunda kalbinden konuşuyor"

Seyyar gözlük satıcısı Abdou Endour, Senegalliler olarak Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi.

Güçlü duruşundan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ifade Endour, kendisiyle tokalaşmayı istediğini dile getirdi.

Endour, son zamanlarda Dakar'da yatırım yapan çok sayıda Türk iş adamı gördüklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'e geldikçe iki ülke arasındaki dostluk güçleniyor. İlişkiler güçlendikçe de Senegallilerin Türkiye'ye giderek ticaret yapmasının önü daha da açılıyor. Ayrıca bu Türkiye'deki Senegallilerin hayatını da kolaylaştırıyor." diye konuştu.

Abdou Endour, "Televizyonda Erdoğan'ın Afrika'yı savunduğunu izliyoruz, Afrika'yı sevdiği, kalbinden konuştuğu belli oluyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde çok sayıda anlaşmaya imza atılması bekleniyor.