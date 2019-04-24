Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 267 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan girerek Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı.

Gruplar halinde Harem-i Şerif'in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldı.

Geçen cuma başlayan ve 27 Nisan sabahına kadar devam edecek olan Musevilerin Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlarda artış olduğunun altı çizilen açıklamada, dün ve önceki gün toplamda 800'e yakın fanatik Yahudi'nin Harem-i Şerif'e girdiği hatırlatıldı.

Baskınlar sık sık tekrarlanıyor

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA