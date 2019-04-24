Dünya

Vietnam'da üzerine gelen aracı son anda fark eden kişiyi refleksi kurtardı

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:26 - Son Güncelleme 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:44

Vietnam’da elindeki telefona bakarak iş yeri dışına çıkan bir kişi, kontrolden çıkmış ve üzerine gelen aracı son anda fark ederek iş yerine kaçtı.

Vietnam’da bir kişinin hızlı davranarak kurtulduğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Vietnam’ın Binh Phuoc eyaletinde yer alan Loc Ninh bölgesindeki bir iş yerinde meydana gelen kazada, Vietnamlı bir genç, elindeki telefona bakarak iş yerinin kapısının önüne çıkıyor. Birkaç saniye sonra kafasını kaldıran kişi, üzerine hızla gelen aracı fark ediyor ve son anda içeri kaçarak kurtuluyor. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın iş yerinin yan tarafındaki duvara çarparak durabildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kaynak: DHA Etiketler: Vietnam telefon kaza araç

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