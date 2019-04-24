Afganistan'daki savaş 17'nci yılına girerken, Afgan güçlerine destek veren Amerikan güçleri ile Taliban arasındaki çatışmalar sürüyor. Olan yine sivillere oluyor.

Amerikan ve Afgan güçlerinin hava saldırılarında ve Taliban militanlarının intihar bombalı saldırılarında on binlerce sivil hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) ise, Afganistan'da saldırılara hedef olan sivillerle ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı.

Buna göre, Afganistan'da son 10 yılda, 75 bin 316 sivil hayatını kaybetti. Bu yılın ilk 3 ayında ölenlerin sayısı 581 olarak kaydedildi. Aynı dönemde Amerikan ve Afgan askerlerinin saldırılarında ölenlerin sayısı ise 305.

Bu tablo ile ilk kez Amerikan ve Afgan güçlerinin saldırılarında ölen sivillerin sayısı, Taliban'ın saldırılarında ölenlerin sayısını geçti.

BM raporunda ayrıca sivil ölümlere neden olanların cezasız kaldığına dikkat çekildi.

Amerikan ve Afgan güçlerine sivil ölümler ile ilgili iddiaların araştırılması çağrısı yapıldı. Savaşın taraflarından sivilleri korumaları istendi.

Kaynak: TRT Haber