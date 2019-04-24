Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye teslimatı ile ilgili konuştu.

Mihayev, S-400’lerin sevkiyatının temmuz ayında başlayacağını belirterek, Rusya ve Türkiye’nin S-400 üretiminin yerelleştirilmesiyle ilgili konuları da karara bağladıklarını, sözleşmenin yerine getirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

“İstişare etmeye hazır olacağız”

Ankara’nın F-35 programından çıkması halinde Moskova’nın Türkiye’ye uçak tedarik etmeye hazır olup olmadığı sorusuna ilişkin de açıklama yapan Miheyev, “Türk tarafı istişarelerde bulunmak için bize başvurursa imkanlarımız dahilinde Rus Birleşik Uçak Şirketi ile ortaklaşa istişare etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

“İhtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması halinde Rusya'dan uçak almayı düşünüp düşünmeyeceği sorusu üzerine, "Ben böyle istedim, Türkiye çıkacak' diye bir şey yok. Uluslararası hukuk var. Hakkımızı ararız. En kötü senaryoyu konuşalım. Bizim yeni uçaklara ihtiyacımız var. F-35'ler olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar. Şu anda kendi uçaklarımızı üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz." demişti.

Kaynak: AA