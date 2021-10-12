Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 15:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Facebook ve Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor
Reuters’ın, Downdetector’e dayandırdığı habere göre sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor.
Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşandığını duyurdu.
Şimdiye kadar Türkiye'deki kullanıcılarda herhangi bir kesinti olmadı.
Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.
Etiketler: Facebook
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