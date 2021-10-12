Kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşandığını duyurdu.

Şimdiye kadar Türkiye'deki kullanıcılarda herhangi bir kesinti olmadı.

Facebook, Whatsapp ve Instagram'a 4 Ekim'de dünya genelinde yaklaşık 6 saat boyunca erişim sorunu yaşanmış, şirket sorunun hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını bildirmişti.