Kolombiya'nın Bucaramanga kentinde sokakta yaşayan "Choco" lakaplı Jose Luis Matos'un iki köpeği ile kutladığı doğum günü sosyal medyada gündem oldu.

İzleyenleri duygulandıran görüntülerde Matos, yanındaki köpeklere önce parti şapkası taktı, ardından yanında getirdiği pastanın üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Köpeklere pasta ikram etti

Doğum günü şarkısı eşliğinde mumları söndüren Matos, daha sonra köpeklere sarılarak mutluluğunu paylaştı. Pastaları dilimlere ayıran Matos, tabağa koyduğu pastayı köpeklere ikram etti.

İzleyenlerin içini ısıtan görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından insan hakları aktivisti David Guerrero'nun Matos'a ve köpeklerine ulaşmayı başardığı ve köpeklerin adlarının Nena ve Shaggy olduğu aktarıldı.