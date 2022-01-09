Fransız piyanist Stephane Blet, İsviçre seyahati sırasında hayatını kaybetti.

Blet'nin 7 Ocak'ta Cenevre kentinde kaldığı evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı.

Türk ordusuna destek konserleri vermişti

2016'dan beri Türkiye'de yaşayan ünlü piyanist 2018'deki Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk ordusuna destek konserleri vermişti. Blet, harekattan bir yıl sonra terör örgütü PKK tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

Piyanistin yakını, Blet'in hayatını kaybettiği akşam sosyal medya hesabından canlı yayın yapmayı planladığını söyledi.

Blet, 15 Mart'ta da Atatürk Kültür Merkezinde "Türk Osmanlı Rapsodisi" etkinliğine katılacaktı.

500 civarında bestesi vardı

1969'da Paris'te doğan ve küçük yaşlarda piyano çalmaya başlayan Stephane Blet'in 500 civarında bestesi, 15 Osmanlı Rapsodisi ve 44 plağı bulunuyor.

Blet'e, Türk halk müziği konusunda yaptığı özel çalışmalar nedeniyle 1996'da devlet nişanı verilmişti.

Kendisini "Türk hayranı" olarak tanımlayan Blet, Filistin'e ve Müslümanlara desteğiyle de biliniyordu.