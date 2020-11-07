Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Havayolları (JAL) 2022'den itibaren ev çöplerinin geri dönüştürülmesinden elde edilmiş biyolojik yakıtı uçaklarında kullanmayı hedefliyor.

JAL, geçmişte denemesini yaptığı biyoyakıt kullanımını, Nisan 2022'den itibaren düzenli hale getirmeyi ve 2050'ye dek "net sıfır karbondioksit salınımına" ulaşmaya odaklanıyor.

Buna göre, 2018'de yapılan 8,6 milyon dolarlık yatırım kapsamında, firmanın ABD ile Japonya'yı bağlayan hat üzerindeki uçağa San Francisco'da yakıt ikmali yapılması planlıyor.

"Karbonsuz Toplum" hedefi

Kyodo'ya göre, Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA) da 2023 itibarıyla biyolojik yakıt kullanmaya başlayacak.

Başbakan Suga Yoşihi de geçen ay sonunda yaptığı meclis konuşmasında, önceki hükümetlerin "2050'ye dek salınımı yüzde 80 düşürme" hedefini güncellemişti.

Suga, "Küresel ısınmaya müdahale artık ekonomik büyüme üzerinde bir baskı değil. Japonya 'Karbonsuz Toplum' hedefine 2050'ye dek ulaşacak" sözlerini kullanmıştı.