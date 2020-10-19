Dünya, yaklaşık bir asırdır hızlı iklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesiyle karşı karşıya. Buzullar eriyor, ülkelerin iklimleri dönüşüyor, kuraklık dünyayı sarıyor...

Bilim insanları, dünyanın en fazla 0,5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini, dolayısıyla küresel ısınmanın sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlandırılması gerektiği noktasında uyarıyor.

Sera gazı emisyonlarının salınımı mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma artışı 2030 ila 2052 yıllarında 1,5 santigrat derece sınırını geçecek ve bu yüzyılın ikinci yarısında ise sanayi dönemi öncesi seviyenin 3 derece üzerine çıkacak.

Fosil yakıtlı ulaşım araçlarının payı

İklim değişikliğinde, fosil yakıtlı ulaşım araçları da büyük bir paya sahip. Bu araçlar, küresel ısınmaya neden olan karbon emisyonlarının 5’te 1'ini oluşturuyor.

Karbon emisyonu, en basit anlamda karbondioksitin atmosfere salınması anlamına geliyor. Karbon emisyonu, aracın yapısına ve mesafeye göre değişiyor.

8 saatte ortalama karbon salınımı

8 saatlik bir yolculukta, farklı ulaşım türleri "yolcu başına" ne kadar karbon salıyor dersiniz?

En kirli ulaşım aracı yolcu gemileri. Gece yapılan 400 kilometrelik bir yolculukta yolcu başına 2 bin kilogramdan fazla karbon salıyor.

Uçaklar, gemilere göre daha iyi durumda. 6 bin 500 kilometrelik bir mesafede, 750 kilogram karbon yayıyor.

4 kişinin yolculuk ettiği bir aracı ele alalım. 880 kilometrelik yolculukta kişi başı 270 kilogram karbon salınımı oluyor.

Trenler ise daha çevre dostu ulaşım araçları. 1280 kilometrede 72 kilogram karbon salıyor.

Peki, en temiz ulaşım şekli ne mi? Bisiklet ve tabii ki yürümek... Zira yakıt yoksa karbon salınımı da yok.

Seslendirme: Nurya Yardımcı