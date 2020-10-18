Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, yerli otomobil TOGG'un satış fiyatının rekabetçi olması halinde Alman otomobil pazarı için de cazip hale gelebileceği belirtildi.

Haberde, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Türkiye'nin gururu yerli otomobili anlattı.

Kimsenin Türkiye'den elektrikli otomobil beklemediğini anlatan Karakaş, "Fakat biz beklentilerin üstünde kalmaya kararlıyız. Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz" dedi.

Haberde, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'in, Türkiye'nin yerli otomobil için ortaya koyduğu sermayeyi övdüğü belirtildi.

"Yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz"

Türkiye'nin otomobilinin tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacağına dikkat çekildi. Pilin 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir şekilde üretileceği de hatırlatıldı.

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, "Batarya teknolojisi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz" dedi.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda bağımsız sanayi politikası izlediğini vurguladı. Türk şirketlerin savunma sanayii ve sağlık sektörü gibi birçok alanda üretim yaptığını hatırlattı.