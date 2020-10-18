Mide kanseri rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören ve cuma günü vefat eden Markar Esayan için 22 Ekim Perşembe saat 14.00'te Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenlenecek.

Esayan'ın cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.