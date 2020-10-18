Bahriyelilerden Barbaros ve Çanakkale şehitlerine selam
MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri eğitim faaliyetleri kapsamında İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerken şehitlerimize selam durdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflı paylaşım yaptı.
TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA gemisi ile eğitim faaliyeti gerçekleştiren 2'nci sınıf öğrencileri Marmara, Ege ve Karadeniz’de İleri Denizcilik Eğitimleri icra etti.
Harp okulu öğrencileri İstanbul Boğazı'ndan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.
Çanakkale Şehitler Abidesi'nin de önünden geçen öğrenciler şehitlerimize selam durdu.
MSÜ Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencileri TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA ile Marmara, Ege ve Karadeniz’de İleri Denizcilik Eğitimleri icra etti. Öğrencilerimiz İstanbul Boğazı’nda Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni, Çanakkale Boğazı’nda Çanakkale Şehitler Abidesi’ni selamladı. pic.twitter.com/bcQi0hMRLa— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 18, 2020
- 16:02
- 15:46
- 15:34
- 15:23
- 15:04