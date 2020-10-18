Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitim faaliyetlerine ilişkin fotoğraflı paylaşım yaptı.

TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA gemisi ile eğitim faaliyeti gerçekleştiren 2'nci sınıf öğrencileri Marmara, Ege ve Karadeniz’de İleri Denizcilik Eğitimleri icra etti.

Harp okulu öğrencileri İstanbul Boğazı'ndan geçerken Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni selamladı.

Çanakkale Şehitler Abidesi'nin de önünden geçen öğrenciler şehitlerimize selam durdu.