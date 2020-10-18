Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Kongremizden sonra katılacağımız törenle yatırım bedeli yaklaşık 3,5 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız.

Bugün Şırnak'tan yola çıkan il kongreleri kervanımız 81 ilimizi dolaşacaktır.

Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele karşı meydan okumaktan çekinmedik.

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir. Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır.

"Minsk Üçlüsü Ermenistan'a silah veriyor"

Minsk Üçlüsü, Ermensitan’a, Ermenilere silah desteği veriyor. Bütün bunlar yapılırken Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı çok ciddi bir mücadelenin içindeler. Bu mücadeleyi neden veriyorlar? Çünkü Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını Ermenilerden kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Bundan daha doğal ne olabilir? Rabbim yardımcıları olsun. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları Ermenilerden alacaklar ve kurtaracaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Minsk Üçlüsü Ermenistan’a her türlü silah desteğini veriyor.https://t.co/nMnU7LXwU5 pic.twitter.com/gqQq4M6xh7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2020

Hükümete geldiğimizde Türkiye'nin gelişmesi için ne yaptıysak Şırnak için de aynısını yaptık.

Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler.

Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz? Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım.https://t.co/nMnU7LXwU5 pic.twitter.com/5Da4oBI8H8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2020

"Fatih yeni kuyuda sondaja başlayacak"

Sakarya gaz sahasındaki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz 405 milyar metreküplük doğal gaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak büyüklüktedir. Fatih önümüzdeki ay yeni kuyuda sondaja başlayacak.