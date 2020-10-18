13 Ekim'de Mersin'in Taşucu Limanı'ndan ayrılan Kanuni, cumartesi sabahı Bozcaada açıklarına demir atmıştı.

Çanakkale Boğazı'ndaki ön çalışmanın ardından sabah saat 08:00'de boğaza girdi.

Geminin geçişi nedeniyle boğaz, Güney'den Kuzey'e 07.15 – 11.45 , Kuzey'den Güney'e de 07.00- 14.00 saatleri arasında çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Karadeniz’de sondaj çalışmalarına başlayacak olan Kanuni sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçiyor. pic.twitter.com/dR32WddJ8H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 18, 2020

Kilitbahir'de bayraklı selamlama

Kanuni, saat 10.25 sralarında Çanakkale Boğazı'ndan Kilitbahir önlerinde "Dur Yolcu" yazısının önünden geçti. Vatandaşlar ellerinde bayraklarla coşku ile gemiyi selamladı. Sahil Güvenliğe ait botların da eşlik ettiği Kanuni Sondaj Gemisi daha sonraki rotası İstanbul olacak.

Yaklaşık 20 saatlik yolculuk sonrası Kanuni'nin İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşması bekleniyor.

Kanuni, daha sonra İstanbul Boğazı'ndan geçip ilk sondaj görevi için Karadeniz'e açılacak.





Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için mavi vatanda çalışmalara devam edecek olan Kanuni, ülkemizin üçüncü sondaj gemisi...

2012'de inşa edilen gemi 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de Fatih'le petrol ve doğal gaz arayacak.